Цена биткоина впервые превысила 49 тысяч долларов

По объему торгов биржи Binance цена биткоина возросла более чем на три процента и составила 49 300 долларов, пишут «Известия».

Такой подъем эксперты объясняют анонсом инвестиций в биткоин в объеме полтора миллиарда долларов со стороны компании Tesla Илона Маска. С 8 февраля начался активный рост стоимости криптовалюты, и биткоин ежедневно устанавливал новые рекорды.

Резкий взлет биткоина в цене произошел во второй половине декабря, когда криптовалюта обновила исторический максимум в 20 042 доллара, который держался с 2017 года.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.

«Сможет ли биткоин вытеснить золото как средство наиболее популярного инвестиционного актива? Мое мнение – да, рано или поздно это произойдет ровно по той простой причине, что фундаментальные факторы, которые присущи биткоину, очень напоминают золото. Но благодаря тому, что это (биткоин – прим. НСН) – цифровой актив, они делают его гораздо более удобным и в хранении, и как средство обмена.

