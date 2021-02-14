Цена биткоина впервые превысила 49 тысяч долларов
Биткоин (Bitcoin) снова побил исторический максимум. Стоимость мировой криптовалюты превысила 49 тысяч долларов 14 февраля.
По объему торгов биржи Binance цена биткоина возросла более чем на три процента и составила 49 300 долларов, пишут «Известия».
Такой подъем эксперты объясняют анонсом инвестиций в биткоин в объеме полтора миллиарда долларов со стороны компании Tesla Илона Маска. С 8 февраля начался активный рост стоимости криптовалюты, и биткоин ежедневно устанавливал новые рекорды.
Резкий взлет биткоина в цене произошел во второй половине декабря, когда криптовалюта обновила исторический максимум в 20 042 доллара, который держался с 2017 года.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.
«Сможет ли биткоин вытеснить золото как средство наиболее популярного инвестиционного актива? Мое мнение – да, рано или поздно это произойдет ровно по той простой причине, что фундаментальные факторы, которые присущи биткоину, очень напоминают золото. Но благодаря тому, что это (биткоин – прим. НСН) – цифровой актив, они делают его гораздо более удобным и в хранении, и как средство обмена.
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