Курс биткоина взлетел на фоне записей Маска в соцсети

Курс биткойна в пятницу резко взлетел. В течение одного часа он подорожал на 5 000 долларов, составив 37 299 долларов. По данным телеканала CNBS, это произошло после того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поставил хештег криптовалюты в свою учетную запись в Twitter.

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Позднее Макс написал: «Оглядываясь назад, это было неизбежно».

По данным телеканала, внимание к записям Маска обусловлено спекуляциями на тему о том, собирается ли глава Tesla вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БиткоинИлон Маск
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