Курс биткоина взлетел на фоне записей Маска в соцсети

Позднее Макс написал: «Оглядываясь назад, это было неизбежно».

По данным телеканала, внимание к записям Маска обусловлено спекуляциями на тему о том, собирается ли глава Tesla вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.

Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.



