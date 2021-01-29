Курс биткоина взлетел на фоне записей Маска в соцсети
Курс биткойна в пятницу резко взлетел. В течение одного часа он подорожал на 5 000 долларов, составив 37 299 долларов. По данным телеканала CNBS, это произошло после того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поставил хештег криптовалюты в свою учетную запись в Twitter.
Позднее Макс написал: «Оглядываясь назад, это было неизбежно».
По данным телеканала, внимание к записям Маска обусловлено спекуляциями на тему о том, собирается ли глава Tesla вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН объяснил, почему биткоин способен потеснить золото на валютном рынке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- Штрафы за фейки с использованием формы военных и полиции в России могут вырасти
- Мурашко назвал количество выпущенных доз вакцины для массовой вакцинации в РФ
- «Первый звонок». Лукашенко прокомментировал несогласованные акции в России
- Курс биткоина взлетел на фоне записей Маска в соцсети
- Мурашко рассказал о сроках окончания пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru