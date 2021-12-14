Цеков: Тимошенко одна из виновниц отсталости Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является одной из тех, кто довел Украину до статуса одной из самых отсталых стран Европы. Об этом заявил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru.

По его словам, ситуацию может исправить восстановлением политических, экономических и других связей с Москвой.