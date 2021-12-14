Цеков: Тимошенко одна из виновниц отсталости Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является одной из тех, кто довел Украину до статуса одной из самых отсталых стран Европы. Об этом заявил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru.
По его словам, ситуацию может исправить восстановлением политических, экономических и других связей с Москвой.
Ранее Тимошенко в ходе своего выступления в Верховной раде заявила, что Украина впервые за годы независимости стала последней среди стран Европы по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. Бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил провальный ВВП страны.
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