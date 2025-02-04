ЦБ: В соцсетях массово распространяют мифы о цифровом рубле

Банк России зафиксировал рост распространения ложной информации о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах, сообщил РБК со ссылкой на регулятор.

Представитель ЦБ отметил, что в последнее время наблюдается всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях.

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Также в ЦБ отметили, что информация о планах отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли тоже является мифом.

Представитель ЦБ подчеркнул, что цифровой рубль вводится как дополнительное средство платежа и его использование необязательно.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что если большое количество средств перетечет в цифровой рубль, то это приведет к уменьшению ресурсной базы банков, а за этим последует удорожание кредитов.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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