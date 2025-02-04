ЦБ: В соцсетях массово распространяют мифы о цифровом рубле

Также в ЦБ отметили, что информация о планах отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли тоже является мифом.

Представитель ЦБ подчеркнул, что цифровой рубль вводится как дополнительное средство платежа и его использование необязательно.

Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что если большое количество средств перетечет в цифровой рубль, то это приведет к уменьшению ресурсной базы банков, а за этим последует удорожание кредитов.

