ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров

Центральный банк России с 4 марта снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12%. Об этом сообщил регулятор.

ЦБ получит право приостанавливать на срок до 6 месяцев операции банков

Кроме того, с 4 марта ЦБ вводит комиссию на покупку валюты через брокеров для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции.

Как отмечает ЦБ, «дополнительно проанализировав ситуацию», такое решение было принято для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности.

Ранее Банк России повысил комиссию при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже через брокеров до 30%. Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России. По его словам, у ЦБ на данный момент противоречивая логика действий.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЦентробанкРоссия
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