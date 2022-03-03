ЦБ получит право приостанавливать на срок до 6 месяцев операции банков

Центральный банк в 2022 году получит право приостанавливать на срок до 6 месяцев проведение операций и сделок банками и некредитными финансовыми организациями (НФО).

Набиуллина заявила, что Центробанк справится с «экстремальной» ситуацией

Так, данный пункт содержится в законопроекте №80712-8, который разработал кабмин «в целях защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств».

Как отмечается, приостановка проведения операций и сделок банками осуществляется в целях обеспечения финансовой стабильности.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкРоссия
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