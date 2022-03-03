ЦБ получит право приостанавливать на срок до 6 месяцев операции банков
Центральный банк в 2022 году получит право приостанавливать на срок до 6 месяцев проведение операций и сделок банками и некредитными финансовыми организациями (НФО).
Так, данный пункт содержится в законопроекте №80712-8, который разработал кабмин «в целях защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств».
Как отмечается, приостановка проведения операций и сделок банками осуществляется в целях обеспечения финансовой стабильности.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Moody's понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней
- Российские военные доставили на Украину 30 тонн гуманитарной помощи
- Российские кошки попали под санкции из-за ситуации на Украине
- Европарламентарий Бухайт назвал ошибочными санкции ЕС против России
- QR-коды и ограничения на массовых мероприятиях отменили в Москве
- Домашний режим для пожилых и хроников становится рекомендацией – указ Мэра
- Reuters: Spotify закроет офис в России
- В российское посольство в Австралии прислали конверты с белым порошком
- Президент Казахстана сменил генпрокурора
- Госдеп обвинил Кремль в «наступлении на свободу СМИ и правду»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru