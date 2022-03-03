В России введут комиссию на покупку валюты на бирже
3 марта 202208:05
Российские брокеры начнут взимать комиссию при покупке валюты физическими лицами. Об этом сообщает инвестиционная компания «АТОН».
Отмечается, что Банк России предписал взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку долларов США, евро и фунтов стерлингов. При покупке валюты на бирже придется заплатить не менее 30% от суммы сделки.
Предписание регулятора будет действовать с 09:00 мск 3 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru