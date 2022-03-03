В России введут комиссию на покупку валюты на бирже

Российские брокеры начнут взимать комиссию при покупке валюты физическими лицами. Об этом сообщает инвестиционная компания «АТОН».

ВТБ опроверг снятие комиссии за обналичивание валюты

Отмечается, что Банк России предписал взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку долларов США, евро и фунтов стерлингов. При покупке валюты на бирже придется заплатить не менее 30% от суммы сделки.

Предписание регулятора будет действовать с 09:00 мск 3 марта.

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ФОТО: pxhere.com
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