ЦБ: Россияне впервые за 13 месяцев продали валюты больше, чем купили

После более чем годичного перерыва россияне снова стали нетто-продавцами иностранной валюты на банковском и биржевом рынках. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского обзора рисков финансовых рынков Банка России.

Отмечается, что в сентябре чистый объем проданной россиянами иностранной валюты составил 55 млрд рублей. Последний раз граждане выступали нетто-продавцами валюты в августе прошлого года, реализовав на 6,7 млрд рублей больше, чем купили. Затем на протяжении 13 месяцев они демонстрировали обратную тенденцию, наращивая свои валютные сбережения.