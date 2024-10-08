ЦБ: Россияне впервые за 13 месяцев продали валюты больше, чем купили

После более чем годичного перерыва россияне снова стали нетто-продавцами иностранной валюты на банковском и биржевом рынках. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского обзора рисков финансовых рынков Банка России.

Отмечается, что в сентябре чистый объем проданной россиянами иностранной валюты составил 55 млрд рублей. Последний раз граждане выступали нетто-продавцами валюты в августе прошлого года, реализовав на 6,7 млрд рублей больше, чем купили. Затем на протяжении 13 месяцев они демонстрировали обратную тенденцию, наращивая свои валютные сбережения.

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Так, пик чистых покупок пришелся на прошлый декабрь, когда был зафиксирован приток иностранной валюты в объеме 208,8 млрд рублей. При этом в сентябре этого года экспортеры сократили чистые продажи валютной выручки на 30% относительно августа – до 8,3 млрд долларов. Центробанк связывает это с растущей долей расчетов в рублях при осуществлении внешнеторговых операций.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН отметил, что ЦБ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты. По словам экономиста, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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