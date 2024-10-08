ЦБ: Россияне впервые за 13 месяцев продали валюты больше, чем купили
После более чем годичного перерыва россияне снова стали нетто-продавцами иностранной валюты на банковском и биржевом рынках. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского обзора рисков финансовых рынков Банка России.
Отмечается, что в сентябре чистый объем проданной россиянами иностранной валюты составил 55 млрд рублей. Последний раз граждане выступали нетто-продавцами валюты в августе прошлого года, реализовав на 6,7 млрд рублей больше, чем купили. Затем на протяжении 13 месяцев они демонстрировали обратную тенденцию, наращивая свои валютные сбережения.
Так, пик чистых покупок пришелся на прошлый декабрь, когда был зафиксирован приток иностранной валюты в объеме 208,8 млрд рублей. При этом в сентябре этого года экспортеры сократили чистые продажи валютной выручки на 30% относительно августа – до 8,3 млрд долларов. Центробанк связывает это с растущей долей расчетов в рублях при осуществлении внешнеторговых операций.
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН отметил, что ЦБ завел себя в тупик с ценоопределением на валюты. По словам экономиста, в нем страна находится уже несколько месяцев, однако ЦБ он устраивает, передает «Радиоточка НСН».
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