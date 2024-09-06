Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта

Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, они будут действовать до 9 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Банк России: Покупки валюты россиянами в августе выросли более чем вдвое

Регулятор отметил, что сохраняет ограничения на фоне западных санкций в отношении РФ, запрещающих финансовым институтам страны приобретать наличную валюту иностранных государств.

«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка... средств на 00:00 по московскому времени указанной даты», — заявили в ЦБ.

В регуляторе напомнили, что россияне могут снять не более $10 тысяч (либо эквивалентной суммы в евро), при этом другие средства можно получить в рублях.

«Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов», — добавили в ЦБ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ВалютаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры