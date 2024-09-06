Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта
Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, они будут действовать до 9 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор отметил, что сохраняет ограничения на фоне западных санкций в отношении РФ, запрещающих финансовым институтам страны приобретать наличную валюту иностранных государств.
«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка... средств на 00:00 по московскому времени указанной даты», — заявили в ЦБ.
В регуляторе напомнили, что россияне могут снять не более $10 тысяч (либо эквивалентной суммы в евро), при этом другие средства можно получить в рублях.
«Для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов», — добавили в ЦБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru