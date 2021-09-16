ЦБ: Россия приближается к пределу роста ипотеки

Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

По ее словам, необходимо внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения.

Набиуллина отметила, что уровень проникновения ипотеки в России не такой большой, как в ряде других стран, но при этом нужно понимать, что ипотека – долгосрочный кредит, который нужно обслуживать.

«Из кризиса выползаем на карачках». Колташов оценил повышение ключевой ставки ЦБ

Глава ЦБ также заметила, что общие темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%.

Центробанк России не видит на сегодня каких-либо препятствий к внедрению цифрового рубля, однако намерен сперва протестировать соответствующие платформы, начиная с января 2022 года. Такую позицию регулятора ранее озвучила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаИпотека
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры