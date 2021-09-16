ЦБ: Россия приближается к пределу роста ипотеки

Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

По ее словам, необходимо внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения.

Набиуллина отметила, что уровень проникновения ипотеки в России не такой большой, как в ряде других стран, но при этом нужно понимать, что ипотека – долгосрочный кредит, который нужно обслуживать.