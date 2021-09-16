ЦБ: Россия приближается к пределу роста ипотеки
Россия приближается к пределу роста ипотечного рынка. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
По ее словам, необходимо внимательно следить за тем, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения.
Набиуллина отметила, что уровень проникновения ипотеки в России не такой большой, как в ряде других стран, но при этом нужно понимать, что ипотека – долгосрочный кредит, который нужно обслуживать.
Глава ЦБ также заметила, что общие темпы роста ипотеки в 2021 году превысят 20%.
Центробанк России не видит на сегодня каких-либо препятствий к внедрению цифрового рубля, однако намерен сперва протестировать соответствующие платформы, начиная с января 2022 года. Такую позицию регулятора ранее озвучила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
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