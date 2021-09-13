ЦБ объявил о готовности к внедрению цифрового рубля
Центробанк России не видит на сегодня каких-либо препятствий к внедрению цифрового рубля, однако намерен сперва протестировать соответствующие платформы, начиная с января 2022 года. Такую позицию регулятора озвучила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.
По итогам тестирования будет сформирована «карта» внедрения цифровой российской валюты и разработаны необходимые поправки в законодательство. Как уточнила Скоробогатова, проверка будет разбита на несколько этапов. Будут проработаны разные сценарии и разновидности операций.
Платформа цифрового рубля – новая платежная инфраструктура, уникальная по своим качествам и функциям для России. Первый замглавы регулятора, назвала его ключевым проектом ЦБ. Этот проект включён в стратегию развития финансового рынка до 2030 года.
Транзакции с цифровым рублем должны будут проще и лучше отслеживаться по всей цепочке, от эмиссии до конечного пользователя. По оценке экспертов, это выгодно, прежде всего, для надзорных органов и регуляторов. Он позволит резко сократить число вариантов уклонения от налогов и обналичивания доходов, полученных преступным путем.
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