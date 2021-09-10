«Из кризиса выползаем на карачках». Колташов оценил повышение ключевой ставки ЦБ

Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Как сообщает пресс-служба регулятора, по итогам заседания Совета директоров принято решение повысить её на 0,25% - до 6,75% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что целью регулятора является снижение инфляции до 4%, однако для этого может потребоваться «не одно повышение ставки».

Экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опроверг мнение главы Центробанка о целесообразности этой меры в борьбе с инфляцией.

«Нет, повышение ставки поможет снизить темпы инфляции только в сфере недвижимости. Это затруднит покупку недвижимости, автомобилей, в этой сфере активность спроса упадет. Наше повышение ключевой ставки практически ничего не дает, кроме того, что повышает интерес к российскому фондовому рынку и в целом делает кредит дороже. Соответственно, доходы банков могут оказаться выше от тех кредитов, которые они будут предоставлять», - объяснил он.



Колташов пояснил, что в российской экономической политике происходят позитивные изменения, но они никак не связаны с действиями Центрального банка.