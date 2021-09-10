«Из кризиса выползаем на карачках». Колташов оценил повышение ключевой ставки ЦБ
Экономист раскритиковал действия ЦБ по повышению ключевой ставки.
Банк России в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Как сообщает пресс-служба регулятора, по итогам заседания Совета директоров принято решение повысить её на 0,25% - до 6,75% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что целью регулятора является снижение инфляции до 4%, однако для этого может потребоваться «не одно повышение ставки».
Экономист Василий Колташов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опроверг мнение главы Центробанка о целесообразности этой меры в борьбе с инфляцией.
«Нет, повышение ставки поможет снизить темпы инфляции только в сфере недвижимости. Это затруднит покупку недвижимости, автомобилей, в этой сфере активность спроса упадет. Наше повышение ключевой ставки практически ничего не дает, кроме того, что повышает интерес к российскому фондовому рынку и в целом делает кредит дороже. Соответственно, доходы банков могут оказаться выше от тех кредитов, которые они будут предоставлять», - объяснил он.
Колташов пояснил, что в российской экономической политике происходят позитивные изменения, но они никак не связаны с действиями Центрального банка.
«Экономика вернулась к доковидному, более-менее оживленному состоянию, явно видны улучшения. Потихоньку начинаем выкарабкиваться, выздоравливать. Но здесь нужно сделать одну поправку: из эпохи глобального кризиса 2008-2020 годов мировая экономика не выходит, а выползает на карачках, избитая, измученная, измятая. Это касается и нашей экономики, которая, правда, показала себя весьма устойчивой в 2020 году. Но это результат экономических реформ и перехода от неолиберальной к протекционистской, неомеркантильной, прагматичной политике – то есть к экономической политике нового типа», - подчеркнул он.
Колташов предложил иные меры для поддержки российской экономики.
«Нам нужно создавать внутренний ценовый климат, ограничивать вывоз, надо стимулировать внутренние покупки и производство на внутренний рынок, который должен расти. Повышение ключевой ставки – это процесс, который заметно зажимает наш внутренний рынок, нашего покупателя, по крайней мере в сфере недвижимости. Повышение ставки может только привлечь капиталы, спекулятивные, правда: портфельные инвестиции. Чтобы снизить инфляцию, нужны совершенно иные меры. Чтобы укрепить рубль, нужно повышение мировых цен на нефть. Повышение мировых цен на нефть является признаком инфляции. Чем выше инфляции, тем больше шансов на укрепление российской валюты, при этом эта инфляция должна зайти очень далеко: всё должно подорожать, чтобы рубль укрепился. Но в этой ситуации мы не застрахованы от повышения цен. Поэтому нам надо то, что мы производим, иметь в изобилии на внутреннем рынке по комфортным ценам. Я не слышал, чтобы Набиуллина или Силуанов что-то такое предлагали. Это единственный способ удерживать инфляцию, когда она, как ураган, врывается к нам с мирового рынка», - резюмировал экономист.
В июле экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что считает несвоевременным повышение ключевой ставки до 6,5%.
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