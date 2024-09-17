ЦБ РФ повысил прогноз роста потребкредитования в 2024 году до 12-17%
Аналитики Банка России повысили собственный прогноз роста потребительского кредитования в РФ в 2024 году до 12-17%. Соответствующие данные следуют из обзора регулятора о банковском секторе.
Так, предыдущая оценка ЦБ подразумевала темпы роста кредитования физлиц в РФ в этом году на уровне 7-12%. Таким образом, Банк России повысил нижнюю и верхнюю планку прогнозного диапазона увеличения портфеля потребительских займов в стране на пять процентных пунктов.
При этом в регуляторе ожидают, что охладить кредитную активность граждан удастся с помощью ужесточения условий выдач займов во втором квартале 2024-го и повышения ключевой ставки до 19%.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с НСН заявил, что пока рано говорить о восстановлении рынка ипотеки после падения в июле. По его словам, кредиты станут брать в массовом порядке, когда ставка Банка России вернется хотя бы на уровень в 10%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru