ЦБ РФ повысил прогноз роста потребкредитования в 2024 году до 12-17%

Аналитики Банка России повысили собственный прогноз роста потребительского кредитования в РФ в 2024 году до 12-17%. Соответствующие данные следуют из обзора регулятора о банковском секторе.

Так, предыдущая оценка ЦБ подразумевала темпы роста кредитования физлиц в РФ в этом году на уровне 7-12%. Таким образом, Банк России повысил нижнюю и верхнюю планку прогнозного диапазона увеличения портфеля потребительских займов в стране на пять процентных пунктов.

Молодые россияне стали чаще брать кредиты

При этом в регуляторе ожидают, что охладить кредитную активность граждан удастся с помощью ужесточения условий выдач займов во втором квартале 2024-го и повышения ключевой ставки до 19%.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с НСН заявил, что пока рано говорить о восстановлении рынка ипотеки после падения в июле. По его словам, кредиты станут брать в массовом порядке, когда ставка Банка России вернется хотя бы на уровень в 10%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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