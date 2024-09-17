ЦБ РФ повысил прогноз роста потребкредитования в 2024 году до 12-17%

Аналитики Банка России повысили собственный прогноз роста потребительского кредитования в РФ в 2024 году до 12-17%. Соответствующие данные следуют из обзора регулятора о банковском секторе.

Так, предыдущая оценка ЦБ подразумевала темпы роста кредитования физлиц в РФ в этом году на уровне 7-12%. Таким образом, Банк России повысил нижнюю и верхнюю планку прогнозного диапазона увеличения портфеля потребительских займов в стране на пять процентных пунктов.