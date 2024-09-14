До 20%: В Центробанке не исключили повышение ключевой ставки в октябре 2024 года
Центробанк уточнит прогноз инфляционных ожиданий, при этом регулятор готов предпринять любые меры для возврата к инфляции в 4%, заявила накануне Эльвира Набиуллина.
Совет директоров Центробанка РФ в ходе последнего заседания 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых, поскольку рост внутреннего спроса по-прежнему «значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг».
«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики с целью возобновления процесса дезинфляции, снижения инфляционных ожиданий и обеспечения возвращения инфляции к цели в 2025 году»,- следует из заявления регулятора.
По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, рассматривались разные сценарии, включая сохранение текущего уровня ставки и ее повышение на один или два процентных пункта.
БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ
В ходе пресс-конференции она пояснила, что повышение ключевой ставки позволяет избежать рисков стагфляции в России после перегрева экономики.
«Это когда инфляция растет, а экономический рост по сути дела остановился. И, конечно, вот в ситуации перегрева и дефицита рабочей силы нам очень важно этот сценарий избежать», - заявила она.
Она также добавила, что экономике РФ необходимо снижение уровня инфляции до уровня в 4%, поскольку это позволило бы защитить сбережения граждан от обесценения, а также обеспечило доступность долгосрочных кредитов.
«При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заемщиков, так как в цены включается инфляционная составляющая», - сказала Набиуллина.
Наиболее вероятно, что Центробанк все же пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год, повысив его за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%. Однако глава регулятора не назвала точных цифр прогноза, поскольку пересмотреть вопрос намерены в октябре. При этом для возврата к инфляции в 4% в ЦБ готовы и дальше повышать ключевую ставку до уровня выше 20%.
«Что касается ставки. Мы готовы принимать решения по уровню ставки такие, которые требуются для того, чтобы инфляция вернулась к цели к 4%, и мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании», - также сообщила Набиуллина.
Сценарий возврата к инфляции в 4% в 2025 году глава регулятора назвала достижимым, уточнив, что Центробанк обновит прогноз в октябре 2024 года.
По данным Росстата, в августе 2024 года инфляция в России составила 0,2% после 1,14% в июле. Годовая инфляция в последний месяц лета немного замедлилась с 9,13% до 9,05%.
МОЖНО И 20%
По мнению аналитиков Промсвязьбанка, повысив ключевую ставку, Центробанк признал высокую вероятность отклонения инфляции вверх от своего прогноза.
«Мы считаем, что в октябре, когда у ЦБ будут данные о бюджете на 2025 год, Банк России уточнит макроэкономический прогноз и, вероятно, еще раз повысит ключевую ставку, завершив растянутый процесс ее движения к 20%», — заявили они РБК.
Однако экономист Денис Ракша в разговоре с НСН пояснил, что повышение ключевой ставки не поможет снизить инфляцию в России, поскольку ни одна страна в мире не могла этого сделать во время боевых действий,
«Ставка в 20% в ближайшие месяцы абсолютно реальна. При этом сам Центробанк и все остальные прекрасно понимают, что повышение ставки никак не повлияет на ситуацию. Это такое ритуальное действие. ЦБ должен как-то обозначать, что он пытается что-то сделать с инфляцией. Но реально ставкой с инфляцией сейчас ничего не сделаешь, потому что всем давным-давно известно из экономической истории, что любая страна в любые времена на любом континенте во время боевых действий инфляцию понизить никогда не могла», – сообщил он.
Он также добавил, что в случае высокой инфляции ставка не будет понижена. При этом инфляция замедлится не раньше завершения спецоперации.
В свою очередь экс-глава Центрального Банка РФ Сергей Дубинин рассказал НСН, что ужесточение кредитной политики не поможет решить ситуацию с образовавшимся «излишком денег» в экономике.
«Центробанку нужно продолжать кооперироваться с Министерством финансов и вместе каким-то образом контролировать расходы федерального бюджета. Сейчас то, что называется бюджетный стимул, провоцирует очень быстрый рост доходов корпораций и домохозяйств. В результате денег в экономике больше, то есть денежный спрос - навес, больше, чем, соответственно, предложение. Сократить этот навес только за счет ужесточения кредитных условий, с моей точки зрения, нереалистично. Даже если поднять ставку до 20%, этого не произойдет», - заявил он.
При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что в середине 2025 года у Центробанка появятся возможности для снижения ключевой ставки. По его словам, снижение будет достаточно медленным, и к концу следующего года ключевая ставка может достичь отметки в 14% годовых, но, вероятнее всего, будет выше этого значения. Он также добавил, что до конца текущего года регулятор будет лишь повышать ключевую ставку.
«В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22%», - подытожил Васильев.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускал, что уже в сентябре 2024 года Центробанк может поднять ключевую ставку до 20%. По его словам, регулятору следовало бы предоставить дополнительные полномочия, которые бы позволили удерживать аппетиты банков выдавать кредиты закредитованной части населения, передает «Радиоточка НСН».
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