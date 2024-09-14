До 20%: В Центробанке не исключили повышение ключевой ставки в октябре 2024 года

БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ

В ходе пресс-конференции она пояснила, что повышение ключевой ставки позволяет избежать рисков стагфляции в России после перегрева экономики.

«Это когда инфляция растет, а экономический рост по сути дела остановился. И, конечно, вот в ситуации перегрева и дефицита рабочей силы нам очень важно этот сценарий избежать», - заявила она.

Она также добавила, что экономике РФ необходимо снижение уровня инфляции до уровня в 4%, поскольку это позволило бы защитить сбережения граждан от обесценения, а также обеспечило доступность долгосрочных кредитов.

«При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заемщиков, так как в цены включается инфляционная составляющая», - сказала Набиуллина.

Наиболее вероятно, что Центробанк все же пересмотрит прогноз инфляции на 2024 год, повысив его за верхнюю границу текущих ожиданий в 6,5-7%. Однако глава регулятора не назвала точных цифр прогноза, поскольку пересмотреть вопрос намерены в октябре. При этом для возврата к инфляции в 4% в ЦБ готовы и дальше повышать ключевую ставку до уровня выше 20%.

«Что касается ставки. Мы готовы принимать решения по уровню ставки такие, которые требуются для того, чтобы инфляция вернулась к цели к 4%, и мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании», - также сообщила Набиуллина.

Сценарий возврата к инфляции в 4% в 2025 году глава регулятора назвала достижимым, уточнив, что Центробанк обновит прогноз в октябре 2024 года.

По данным Росстата, в августе 2024 года инфляция в России составила 0,2% после 1,14% в июле. Годовая инфляция в последний месяц лета немного замедлилась с 9,13% до 9,05%.