ЦБ предупредил об ускорении инфляции с мая

Инфляция в России начнет ускоряться с мая, к концу года она достигнет 4,5-6,5%, говорится в прогнозе Центрального банка.

Годовая инфляция начнет расти по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года, говорится в докладе регулятора.

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При этом ЦБ не изменил данный ранее прогноз по инфляции на конец года.

Ситуация с нефтегазовыми доходами, скорее всего, будет ухудшаться в дальнейшем, а нормализация с января 2023 года других отраслевых доходов позволяет надеяться на то, что они достигнут плановых показателей. Об этом НСН заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.


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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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