ЦБ предупредил об ускорении инфляции с мая

Инфляция в России начнет ускоряться с мая, к концу года она достигнет 4,5-6,5%, говорится в прогнозе Центрального банка.

Годовая инфляция начнет расти по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года, говорится в докладе регулятора.