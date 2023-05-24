ЦБ предупредил об ускорении инфляции с мая
Инфляция в России начнет ускоряться с мая, к концу года она достигнет 4,5-6,5%, говорится в прогнозе Центрального банка.
Годовая инфляция начнет расти по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета – осени 2022 года, говорится в докладе регулятора.
При этом ЦБ не изменил данный ранее прогноз по инфляции на конец года.
Ситуация с нефтегазовыми доходами, скорее всего, будет ухудшаться в дальнейшем, а нормализация с января 2023 года других отраслевых доходов позволяет надеяться на то, что они достигнут плановых показателей. Об этом НСН заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru