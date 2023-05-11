Экс-министр экономики предсказал размер годового дефицита бюджета России
Россиян в ближайшем будущем ждет повышение налогов, а правительство будет наращивать займы, что негативно скажется на экономике, сказал НСН Андрей Нечаев.
Ситуация с нефтегазовыми доходами, скорее всего, будет ухудшаться в дальнейшем, а нормализация с января 2023 года других отраслевых доходов позволяет надеяться на то, что они достигнут плановых показателей. Об этом НСН заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Ранее в Минфине России дали предварительную оценку исполнению федерального бюджета за январь-апрель 2023 года. В частности, объем доходов федерального бюджета составил 7782 млрд рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом нефтегазовые доходы России снизились на 52% и составили 2282 млрд рублей, а дефицит бюджета составил 3,4 трлн рублей. Нечаев назвал полученные результаты предсказуемыми.
«На них повлияло предыдущее развитие событий, многочисленные санкции, которые вводились в отношении торговли российскими нефтью и газом, и отказ Европы от российского газа. Из всех доходов наиболее драматично падали доходы именно от газа. Остается открытым вопрос, каким в итоге будет дефицит бюджета, поскольку его надо как-то финансировать. Хотя по апрелю вроде бы ситуация складывалась благополучно, дефицит бюджета, по разным оценкам, составит от 3 до 5 трлн рублей», — сказал Нечаев.
Собеседник НСН добавил, что возможность пользоваться Фондом национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета ограничена.
«Ликвидная часть Фонда национального благосостояния оценивается примерно в 6-6,5 трлн рублей. Если дефицит бюджета будет порядка 5 трлн рублей, то его хватит на год с небольшим. Остаются заимствования, которые становятся все дороже. Государство конкурирует на этом фоне с частными компаниями, которые, естественно, конкуренцию проигрывают. Это негативно сказывается на инвестиционном климате в целом», — добавил экс-министр экономики.
Эксперт также предрек дальнейшее ухудшение ситуации с доходами от нефти и газа.
«С нефтегазовыми доходами ситуация вряд ли улучшится, скорее наоборот. Что касается ненефтегазовых доходов, то с января 2023 года они в целом нормализовались. Дай Бог, если они достигнут плановых показателей», — отметил собеседник НСН.
Кроме того, экс-министр экономики оценил серьезность и восполнимость дефицита бюджета с января по апрель.
«Частично его покрыли из Фонда национального благосостояния, частично воспользовались займами, также его покрывали путем размещения государственных ценных бумаг. Просто есть существенная разница, занять 3, 5 или 7 трлн рублей. К тому же, дефицит бюджета — это сильный инфляционный фактор, когда в экономику вбрасывается больше денег, чем забирается из нее через налоги. Поэтому сокращение инфляции, которым очень гордились наши официальные пропагандисты и экономисты, может оказаться временным», — подчеркнул экономист.
В заключение Нечаев предположил, какую бюджетную и налоговую политику будет проводить государство в ближайшие месяцы.
«Сейчас фактически идет повышение налогов. Как известно, по-другому будут считаться налоги на нефть, исходя не из фактической цены, а из некоторой расчетной цены: цена нефти марки Brent минус фиксированная скидка плюс экзотическая мера, которая теперь приняла законодательную форму, — добровольный взнос бизнеса в бюджет. Правительство пошло, с одной стороны, по пути повышения налогов, с другой стороны, будет наращивать займы со всеми негативными последствиями», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что федеральный бюджет России в мае может недосчитаться 8,1 млрд рублей доходов от экспорта нефти и газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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