Экс-министр экономики предсказал размер годового дефицита бюджета России

Ранее в Минфине России дали предварительную оценку исполнению федерального бюджета за январь-апрель 2023 года. В частности, объем доходов федерального бюджета составил 7782 млрд рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом нефтегазовые доходы России снизились на 52% и составили 2282 млрд рублей, а дефицит бюджета составил 3,4 трлн рублей. Нечаев назвал полученные результаты предсказуемыми.

«На них повлияло предыдущее развитие событий, многочисленные санкции, которые вводились в отношении торговли российскими нефтью и газом, и отказ Европы от российского газа. Из всех доходов наиболее драматично падали доходы именно от газа. Остается открытым вопрос, каким в итоге будет дефицит бюджета, поскольку его надо как-то финансировать. Хотя по апрелю вроде бы ситуация складывалась благополучно, дефицит бюджета, по разным оценкам, составит от 3 до 5 трлн рублей», — сказал Нечаев.

Собеседник НСН добавил, что возможность пользоваться Фондом национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета ограничена.

«Ликвидная часть Фонда национального благосостояния оценивается примерно в 6-6,5 трлн рублей. Если дефицит бюджета будет порядка 5 трлн рублей, то его хватит на год с небольшим. Остаются заимствования, которые становятся все дороже. Государство конкурирует на этом фоне с частными компаниями, которые, естественно, конкуренцию проигрывают. Это негативно сказывается на инвестиционном климате в целом», — добавил экс-министр экономики.

Эксперт также предрек дальнейшее ухудшение ситуации с доходами от нефти и газа.

«С нефтегазовыми доходами ситуация вряд ли улучшится, скорее наоборот. Что касается ненефтегазовых доходов, то с января 2023 года они в целом нормализовались. Дай Бог, если они достигнут плановых показателей», — отметил собеседник НСН.

Кроме того, экс-министр экономики оценил серьезность и восполнимость дефицита бюджета с января по апрель.

«Частично его покрыли из Фонда национального благосостояния, частично воспользовались займами, также его покрывали путем размещения государственных ценных бумаг. Просто есть существенная разница, занять 3, 5 или 7 трлн рублей. К тому же, дефицит бюджета — это сильный инфляционный фактор, когда в экономику вбрасывается больше денег, чем забирается из нее через налоги. Поэтому сокращение инфляции, которым очень гордились наши официальные пропагандисты и экономисты, может оказаться временным», — подчеркнул экономист.

В заключение Нечаев предположил, какую бюджетную и налоговую политику будет проводить государство в ближайшие месяцы.