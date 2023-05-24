Путин: «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется

Глава государства отметил, что российские и зарубежные аналитики прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны. При этом в ведущих странах Евросоюза этот показатель находится в минусе, обратил внимание президент.

«У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может к 2% будет», - сказал Путин.

По его словам, прогнозируемого обвала в российской экономике нет. Этот сценарий вряд ли когда-то реализуется, подчеркнул глава государства.

Аналитики Центрального банка предупредили о росте показателей инфляции во второй половине 2023 года. Регулятор не исключил повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, передает «Радиоточка НСН».

