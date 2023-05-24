Путин: «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется
Сценарий резкого ухудшения ситуации в российской экономике «явно не сбудется», заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии второго Евразийского экономического форума. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что российские и зарубежные аналитики прогнозируют рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны. При этом в ведущих странах Евросоюза этот показатель находится в минусе, обратил внимание президент.
«У нас сначала говорили +0,7%, теперь уже говорят +1,5%, а может к 2% будет», - сказал Путин.
По его словам, прогнозируемого обвала в российской экономике нет. Этот сценарий вряд ли когда-то реализуется, подчеркнул глава государства.
Аналитики Центрального банка предупредили о росте показателей инфляции во второй половине 2023 года. Регулятор не исключил повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru