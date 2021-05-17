ЦБ предупредил о рисках возникновения «пузырей» на рынке потребительского кредитования

Банк России зафиксировал быстрый рост долговой нагрузки россиян, это может привести к возникновению «пузырей» в некоторых сегментах рынка потребительского кредитования. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, сейчас долговая нагрузка достигла исторически высокого уровня.

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Она также отметила, что регулятор готовит законодательное предложение по ограничению кредитования физлиц по плавающим ставкам.

Ранее сообщалось, что Банк России обсуждает с Минфином и банковским сектором возможные варианты регулирования ситуации с потребительскими кредитами с плавающей ставкой. Банк России также хочет обязать все финансовые организации указывать на официальных сайтах информацию о том, как могут вырасти расходы клиента после изменений ставки по кредиту.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Долги РоссиянКредитыБанки
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