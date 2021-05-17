ЦБ предупредил о рисках возникновения «пузырей» на рынке потребительского кредитования
Банк России зафиксировал быстрый рост долговой нагрузки россиян, это может привести к возникновению «пузырей» в некоторых сегментах рынка потребительского кредитования. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
По ее словам, сейчас долговая нагрузка достигла исторически высокого уровня.
Она также отметила, что регулятор готовит законодательное предложение по ограничению кредитования физлиц по плавающим ставкам.
Ранее сообщалось, что Банк России обсуждает с Минфином и банковским сектором возможные варианты регулирования ситуации с потребительскими кредитами с плавающей ставкой. Банк России также хочет обязать все финансовые организации указывать на официальных сайтах информацию о том, как могут вырасти расходы клиента после изменений ставки по кредиту.
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