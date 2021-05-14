ЦБ обсудит с Минфином судьбы кредитов с плавающей ставкой

Банк России обсуждает с Минфином и банковским сектором возможные варианты регулирования ситуации с потребительскими кредитами с плавающей ставкой. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе отметили, что тема кредитования физических лиц по переменным ставкам, прежде всего, по ипотечным кредитам, была поднята банками еще в конце прошлого года.