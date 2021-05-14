ЦБ обсудит с Минфином судьбы кредитов с плавающей ставкой
Банк России обсуждает с Минфином и банковским сектором возможные варианты регулирования ситуации с потребительскими кредитами с плавающей ставкой. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.
В пресс-службе отметили, что тема кредитования физических лиц по переменным ставкам, прежде всего, по ипотечным кредитам, была поднята банками еще в конце прошлого года.
Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по кредитам.
Накануне Центробанк выдвинул прделоежние запретить выдавать физическим лицам кредиты по плавающим ставкам: ссуды на срок до года или более 20 лет.
Банк России также хочет обязать все финансовые организации указывать на официальных сайтах информацию о том, как могут вырасти расходы клиента после изменений ставки по кредиту.
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