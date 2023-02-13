В фонде по защите прав вкладчиков назвали пять признаков финансовой пирамиды
Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин призвал россиян проверять наличие лицензии у любой финансовой организации.
Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в пресс-центре НСН назвал пять основных признаков финансовой пирамиды. Он призвал россиян первым делом проверять наличие лицензии у любой финансовой организации, а также посоветовал обратить внимание на признаки «сетевого маркетинга».
«Есть пять признаков финансовой пирамиды, их достаточно легко перечислить. Первое – отсутствие лицензии Банка России, любая финансовая организация должна иметь лицензию, проверить это можно на сайте Банка России. Второе – это сверхдоходность, не может быть процентов 100 или 1000. Также непрозрачная компания, вы не понимаете, куда вкладываете деньги – непрозрачный бизнес и непрозрачная инвестиционная деятельность – еще два признака пирамиды. Вам говорится, что риска нет, все застраховано, это опять говорит о том, что вас водят за нос. Еще один косвенный признак – сетевой маркетинг, когда говорят привести друга и так далее», - рассказал он.
Финансовые пирамиды манят россиян высоким процентом, но глупо считать, что эти деньги можно будет получить в будущем, заявил ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
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