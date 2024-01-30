ЦБ ожидает прибыль банков в 2024 году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей

Он отметил, что такие данные представлены с учетом того, что 2023 год «был в определенном смысле аномалией». Согласно данным ЦБ, банки заработали в прошлом году 3,3 трлн чистой прибыли, а в декабре получили 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября.

Ранее, 30 января, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Банка России может снизиться во втором полугодии, но для этого необходим устойчивый тренд на замедление инфляции, передает «Радиоточка НСН».

