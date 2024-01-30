ЦБ ожидает прибыль банков в 2024 году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей
Банк России ожидает прибыль банков в этом году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.
Он отметил, что такие данные представлены с учетом того, что 2023 год «был в определенном смысле аномалией». Согласно данным ЦБ, банки заработали в прошлом году 3,3 трлн чистой прибыли, а в декабре получили 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября.
Ранее, 30 января, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Банка России может снизиться во втором полугодии, но для этого необходим устойчивый тренд на замедление инфляции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru