Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии

Ключевая ставка Банка России может снизиться во втором полугодии, но для этого необходим устойчивый тренд на замедление инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.

Центробанк РФ не исключил нового повышения ключевой ставки

Председатель регулятора напомнила, что в базовом прогнозе ЦБ указано «пространство для снижения» ключевой ставки, скорее, во второй половине года.

«Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее президент Владимир Путин назвал временной высокую ключевую ставку, отметив, что позиция по этому показателю будет меняться по мере решения вопросов с инфляцией, напоминает Ura.ru.

В декабре Банк России повысил ключевую ставку с 15 до 16% годовых, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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