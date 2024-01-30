Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии

Председатель регулятора напомнила, что в базовом прогнозе ЦБ указано «пространство для снижения» ключевой ставки, скорее, во второй половине года.

«Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее президент Владимир Путин назвал временной высокую ключевую ставку, отметив, что позиция по этому показателю будет меняться по мере решения вопросов с инфляцией, напоминает Ura.ru.

В декабре Банк России повысил ключевую ставку с 15 до 16% годовых, пишет «Свободная пресса».

