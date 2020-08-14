ЦБ ответил на предложение ввести 300-рублевую купюру в России

Центральный банк не будет выпускать 300-рублевые купюры с видами Екатеринбурга, об этом сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе регулятора. В ЦБ заявили, что необходимости в таких купюрах сейчас нет.

С инициативой по случаю 300-летия города выступил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, напоминает РИА ФАН.

Парламентарий показал три варианта возможного вида купюры с панорамой Екатеринбурга. На первом варианте изображено здание администрации города, на втором — Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.

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Напомним, ранее Банк России выпустил в обращение первую монету номиналом 10 рублей из серии «Человек труда», на которой изображен металлург.

Телеведущий Валдис Пельш в эфире НСН предложил свои варианты.

«Предлагаю серию продолжить. Например, «человек мандата», там изображен депутат или сенатор, а номинал уже 10 тысяч рублей. Ну и «человек взятки», например, что тоже актуально для нашей страны. И там будут изображены представители, сами знаете, каких профессий», – прокомментировал он.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЕкатеринбургЦентробанкКупюры
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