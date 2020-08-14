ЦБ ответил на предложение ввести 300-рублевую купюру в России

Центральный банк не будет выпускать 300-рублевые купюры с видами Екатеринбурга, об этом сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе регулятора. В ЦБ заявили, что необходимости в таких купюрах сейчас нет.

С инициативой по случаю 300-летия города выступил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, напоминает РИА ФАН.

Парламентарий показал три варианта возможного вида купюры с панорамой Екатеринбурга. На первом варианте изображено здание администрации города, на втором — Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.