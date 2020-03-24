Чистые купюры. Эксперт объяснил, чем обернется ограничение выдачи наличных в банкоматах
Экс-вице президент Ассоциации российских банков пояснил НСН, на кого ляжет основная нагрузка при запрете ресайклинговых банкоматов.
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема. Речь идет только об аппаратах, работающих в режиме рециркуляции, то есть предусматривающих замкнутый цикл обращения наличных. Такие банкоматы принимают банкноты от одного клиента и выдают их же другому, при этом купюры не подвергаются специальной обработке в банке. Таким образом, уточнил регулятор, правило затронет только около четверти банкоматов.
Экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что при запрете на ресайклинговые аппараты под огромной нагрузкой окажутся кассиры.
«Несколько лет назад банки бились, чтобы ради уменьшения стоимости инкассации им разрешили ресайклинговые машины. И когда это было разрешено, произошла существенная оптимизация. На данный момент у некоторых банков осталось очень мало не ресайклинговых машин. И если сейчас их запретят, то возрастет нагрузка на кассы пересчета. И возникнет другая проблема, потому что кассиры не могут работать на удаленку. Значит, банкам нужно будем заботиться о мерах по их защите. Это означает, что возрастает стоимости наличных денег, которые принято считать бесплатными», - отметил собеседник НСН.
Сам Банк России выдерживает банкноты без обращения до 14 дней, что гарантирует гибель вируса, и выдает их кредитным организациям «чистыми». Банкам следует выдерживать купюры в хранилищах до новой загрузки в банкоматы в течение трех-четырех дней.
Как выяснил «Коммерсант», небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за распространения коронавируса. По мнению опрошенных изданием экспертов, ритейлеры таким образом стремятся сэкономить на эквайринге, либо уйти от налогов.
«Развитие эквайринга, в первую очередь, зависит от развития широкополосного интернета. И сейчас проблем, чтобы довезти и поставить терминал, почти нет. Есть только нежелание это сделать некоторых организаций торговли и услуг, потому что это означает прозрачность бизнеса. Понимаю, что есть большое налоговое давление. Возможно, государство пересмотрит позицию и поймет, что так делать не нужно. Но вопрос не в готовности технологической организаций, а экономической», - резюмировал Эльман Мехтиев.
Как добавили в Гознаке, в банкнотной бумаге используются специальные добавки с биоцидными свойствами, которые замедляют размножение вирусов и бактерий.
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