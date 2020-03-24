Чистые купюры. Эксперт объяснил, чем обернется ограничение выдачи наличных в банкоматах

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема. Речь идет только об аппаратах, работающих в режиме рециркуляции, то есть предусматривающих замкнутый цикл обращения наличных. Такие банкоматы принимают банкноты от одного клиента и выдают их же другому, при этом купюры не подвергаются специальной обработке в банке. Таким образом, уточнил регулятор, правило затронет только около четверти банкоматов.

Экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что при запрете на ресайклинговые аппараты под огромной нагрузкой окажутся кассиры.

«Несколько лет назад банки бились, чтобы ради уменьшения стоимости инкассации им разрешили ресайклинговые машины. И когда это было разрешено, произошла существенная оптимизация. На данный момент у некоторых банков осталось очень мало не ресайклинговых машин. И если сейчас их запретят, то возрастет нагрузка на кассы пересчета. И возникнет другая проблема, потому что кассиры не могут работать на удаленку. Значит, банкам нужно будем заботиться о мерах по их защите. Это означает, что возрастает стоимости наличных денег, которые принято считать бесплатными», - отметил собеседник НСН.

Сам Банк России выдерживает банкноты без обращения до 14 дней, что гарантирует гибель вируса, и выдает их кредитным организациям «чистыми». Банкам следует выдерживать купюры в хранилищах до новой загрузки в банкоматы в течение трех-четырех дней.