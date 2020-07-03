«Человек мандата»: Пельш предложил ЦБ выпуск новых юбилейных монет

«Предлагаю серию продолжить. Например, «человек мандата», там изображен депутат или сенатор, а номинал уже 10 тысяч рублей. Ну и «человек взятки», например, что тоже актуально для нашей страны. И там будут изображены представители, сами знаете, каких профессий», – прокомментировал он.

Кроме того, телеведущий Валдис Пельш в эксклюзивном интервью НСН сказал, что идея сделать стартап альтернативой дипломной работе является способом узаконить взятки в российских вузах.

