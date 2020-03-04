ЦБ оценил угрозу коронавируса для российской экономики

«Все инструменты у нас есть, инструменты реагирования уже давно разработаны, неоднократно раньше использовались», - заявила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россию из-за границы «вбрасываются» фейки о распространении эпидемии коронавируса в стране. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства.

Путин добавил, что распространители этого «фейка» хотят посеять панику среди населения.

