ЦБ оценил угрозу коронавируса для российской экономики
Центробанк не считает коронавирус серьезной угрозой для российской экономики, так как регулятор обладает всеми инструментами для минимизации его негативного влияния. Об этом в среду, 4 марта, заявила зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.
«Все инструменты у нас есть, инструменты реагирования уже давно разработаны, неоднократно раньше использовались», - заявила она.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россию из-за границы «вбрасываются» фейки о распространении эпидемии коронавируса в стране. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с членами правительства.
Путин добавил, что распространители этого «фейка» хотят посеять панику среди населения.
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