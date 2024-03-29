ЦБ оценил финансовые потоки россиян на криптобиржах в 4,78 трлн рублей

Центробанк оценил потенциальные финансовые потоки россиян на криптобиржах в 4,78 трлн рублей по состоянию на конец 2023 года, говорится в отчете ЦБ.

Также сообщается, что в 2023 году наблюдался рост объема высокорисковых эквайринговых операций по счетам физических лиц. При этом до этого сообщалось, что ЦБ не собирается запрещать криптовалюты.

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Так, Министерство финансов, Росфинмониторинг и Банк России выработали единый подход к регулированию рынка криптовалют с помощью экономических стимулов, заявил ранее исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

Отмечается, что ведомства выступили против полного запрета криптовалют. При этом в законопроекте будет предусмотрен учет добычи криптовалют, а также отдельное регулирование вопросов отчуждения криптовалюты, полученной в результате майнинга, передает «Радиоточка НСН».

Депутаты Госдумы могут принять закон о криптовалюте в весеннюю сессию, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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