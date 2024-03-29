ЦБ оценил финансовые потоки россиян на криптобиржах в 4,78 трлн рублей

Центробанк оценил потенциальные финансовые потоки россиян на криптобиржах в 4,78 трлн рублей по состоянию на конец 2023 года, говорится в отчете ЦБ.

Также сообщается, что в 2023 году наблюдался рост объема высокорисковых эквайринговых операций по счетам физических лиц. При этом до этого сообщалось, что ЦБ не собирается запрещать криптовалюты.