СМИ: весной в России могут принять закон о криптовалюте
Депутаты Госдумы России могут принять закон о криптовалюте в весеннюю сессию, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, нормы законопроекта регламентируют обращение и выпуск криптовалют, ответственность за незаконные действия с ними.
По словам депутата, рассмотрение и принятие законопроекта должно пройти оперативно.
Криптовалюта может появиться в структуре золотовалютных резервов Центробанка, сказал в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: весной в России могут принять закон о криптовалюте
- Путин: Вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны
- Путин допустил создание «санитарной зоны» на Украине
- Зеленский раскритиковал союзников из-за недальнобойности артиллерии
- Двадцать вагонов сошли с путей на Забайкальской ж/д после столкновения с авто
- КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
- В Кремле отреагировали на слова вдовы Навального об «убийстве» ее мужа
- Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов
- Путин лидирует на выборах с 87,21% голосов после обработки 90,01%
- Путин: Был согласен на обмен Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru