СМИ: весной в России могут принять закон о криптовалюте

Депутаты Госдумы России могут принять закон о криптовалюте в весеннюю сессию, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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По его словам, нормы законопроекта регламентируют обращение и выпуск криптовалют, ответственность за незаконные действия с ними.

По словам депутата, рассмотрение и принятие законопроекта должно пройти оперативно.

Криптовалюта может появиться в структуре золотовалютных резервов Центробанка, сказал в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

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ФОТО: НСН
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