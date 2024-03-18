СМИ: весной в России могут принять закон о криптовалюте

По его словам, нормы законопроекта регламентируют обращение и выпуск криптовалют, ответственность за незаконные действия с ними.

По словам депутата, рассмотрение и принятие законопроекта должно пройти оперативно.

Криптовалюта может появиться в структуре золотовалютных резервов Центробанка, сказал в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

