ЦБ объяснил, почему криптовалюты не могут быть средством платежа

Частные криптовалюты не могут быть средством платежа из-за риска их использования в «отмывании» преступных доходов, а также из-за высокой волатильности. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов Банка России.

Согласно проекту, риски, связанные с обращением криптовалют, признают большинство иностранных регуляторов. При этом, как отмечается в проекте, подходы к их регулированию разнятся.