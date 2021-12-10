ЦБ объяснил, почему криптовалюты не могут быть средством платежа
Частные криптовалюты не могут быть средством платежа из-за риска их использования в «отмывании» преступных доходов, а также из-за высокой волатильности. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов Банка России.
Согласно проекту, риски, связанные с обращением криптовалют, признают большинство иностранных регуляторов. При этом, как отмечается в проекте, подходы к их регулированию разнятся.
Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что люди сознательно участвуют в финансовых пирамидах, и причины их появления – не только финансовые, но и социальные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru