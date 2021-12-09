Генпрокуратура разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты

Как отметил Краснов, Генпрокуратура разработала изменения в некоторые нормативные правовые акты с тем, чтобы криптовалюты в незаконном обороте признавались предметом преступления и могли быть арестованы и конфискованы, пишет RT.

Кроме того, надзорное ведомство выступает за введение в законодательство понятия «криптовалюта» и закрепления соответствующих норм «для формирования единого и устойчивого правоприменения», отмечает РИА ФАН.

