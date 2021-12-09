Генпрокуратура разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты
Законы, регулирующие обращение криптовалюты, разрабатываются в России. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью РИА Новости.
Как отметил Краснов, Генпрокуратура разработала изменения в некоторые нормативные правовые акты с тем, чтобы криптовалюты в незаконном обороте признавались предметом преступления и могли быть арестованы и конфискованы, пишет RT.
Кроме того, надзорное ведомство выступает за введение в законодательство понятия «криптовалюта» и закрепления соответствующих норм «для формирования единого и устойчивого правоприменения», отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Захарова: США разваливают систему международных отношений
- Гражданам Афганистана начали отказывать во въезде в США
- Синоптик предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье
- Генпрокуратура разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты
- Вирусолог заявил, что полностью уничтожить COVID-19 нельзя
- Сын Бжезинского предложил отключить Россию от SWIFT на несколько дней
- Дилеры предупредили о сохранении дефицита автомобилей в 2022 году
- Аналитики перечислили самые востребованные профессии в 2021 году
- Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
- Елена Малышева назвала условие для «оптимального оргазма»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru