Генпрокуратура разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты

Законы, регулирующие обращение криптовалюты, разрабатываются в России. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

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Как отметил Краснов, Генпрокуратура разработала изменения в некоторые нормативные правовые акты с тем, чтобы криптовалюты в незаконном обороте признавались предметом преступления и могли быть арестованы и конфискованы, пишет RT.

Кроме того, надзорное ведомство выступает за введение в законодательство понятия «криптовалюта» и закрепления соответствующих норм «для формирования единого и устойчивого правоприменения», отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:КриптовалютаГенпрокуратура Рф
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