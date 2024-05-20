В Шебекино при обстреле повреждены фасады зданий

В белгородском Шебекино после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждены фасады жилых домов и общежития, сообщает РИА Новости.

Число пострадавших после обстрела ВСУ Скадовска выросло до 15

В зданиях также повреждены окна.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали 11 человек. Среди пострадавших — трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрел

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