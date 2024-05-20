В Шебекино при обстреле повреждены фасады зданий
20 мая 202402:31
В белгородском Шебекино после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждены фасады жилых домов и общежития, сообщает РИА Новости.
В зданиях также повреждены окна.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Украины пострадали 11 человек. Среди пострадавших — трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru