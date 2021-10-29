«Обманываться рады»: Россиянам рассказали, как не попасть в финансовую пирамиду

Люди сознательно участвуют в финансовых пирамидах, и причины их появления – не только финансовые, но и социальные. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

Ранее в Центробанке сообщили, что в России выявили новый тип финансовых пирамид в форме «инвестиционных онлайн-игр». Зачастую такие проекты работают через криптовалюту, а опасности таким пирамидам добавляет вовлечение детей и молодежи, уточнили в ЦБ.

«На мой взгляд, определить, занимается ли какой-то сервис мошенническими действиями просто. Проблема не в этом, а в том, что многие люди сознательно участвуют в подобных финансовых пирамидах. В том числе, по той причине, что хотят заработать денег, принимая на себя этот риск. В какой-то мере эта проблема не только финансовая, она социальная. Если вы кому-то даёте деньги, и вам обещают высокую доходность, а ещё при этом просят привлекать других участников, не нужно быть очень умным, чтобы определить, что это финансовая пирамида. Тут, скорее, дело в социальной инженерии. В том, что люди привлекают своих друзей и родных. Возможно, вводят их в заблуждение, чтобы обогатиться. Финансовые пирамиды – это комплексная проблема», - отметил Нигматуллин.