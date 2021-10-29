«Обманываться рады»: Россиянам рассказали, как не попасть в финансовую пирамиду
Организация и их суть за несколько десятков лет практически не изменилась, заявил НСН инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
Люди сознательно участвуют в финансовых пирамидах, и причины их появления – не только финансовые, но и социальные. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
Ранее в Центробанке сообщили, что в России выявили новый тип финансовых пирамид в форме «инвестиционных онлайн-игр». Зачастую такие проекты работают через криптовалюту, а опасности таким пирамидам добавляет вовлечение детей и молодежи, уточнили в ЦБ.
«На мой взгляд, определить, занимается ли какой-то сервис мошенническими действиями просто. Проблема не в этом, а в том, что многие люди сознательно участвуют в подобных финансовых пирамидах. В том числе, по той причине, что хотят заработать денег, принимая на себя этот риск. В какой-то мере эта проблема не только финансовая, она социальная. Если вы кому-то даёте деньги, и вам обещают высокую доходность, а ещё при этом просят привлекать других участников, не нужно быть очень умным, чтобы определить, что это финансовая пирамида. Тут, скорее, дело в социальной инженерии. В том, что люди привлекают своих друзей и родных. Возможно, вводят их в заблуждение, чтобы обогатиться. Финансовые пирамиды – это комплексная проблема», - отметил Нигматуллин.
Отвечая на вопрос, отличаются ли инвестиционные онлайн-игры от другого типа финансовых пирамид, эксперт подчеркнул, что то «явление», о котором идёт речь, имеет сходство со схемой Понци – самой первой финансовой пирамидой.
«Она появилась в США несколько десятков лет назад и особо не изменилась. Потому что те механизмы, которые тогда были выявлены и теперь находятся в основе подобных сервисов, они хорошо работают. Это социальная инженерия, это свободное социальное взаимодействие. Сейчас это называется сетевой маркетинг. Принцип: компания не приумножает капитал, а просто перераспределяет между участниками», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Напомним, ранее Банк России перечислил признаки платежных карт и электронных кошельков, которые используются незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и интернет-обменниками криптовалюты.
По данным ЦБ, прием платежей и обратные выплаты для клиентов «теневого» бизнеса проводятся не с расчетных счетов, а с подконтрольных нелегальным организациям карт и электронных кошельков. Часто эти средства оформлены на подставных физлиц. Кроме того, регулятор советует обратить внимание на необычно большое число контрагентов счета и объемы операции по списанию и зачислению средств более чем 1 млн рублей в месяц. Следует насторожиться и в случае небольшого временного промежутка между начислением и списанием денег.
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