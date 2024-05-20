СМИ: Украинские военкоматы изымают у граждан телефоны
20 мая 202401:02
Украинцы стали жаловаться на то, что сотрудники военкоматов изымают у них средства связи, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на юриста Надежду Шуляк.
По ее словам, подобные случаи произошли в Шевченковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки, который находится в Киеве. Украинские общественники и юристы пытаются привлечь сотрудников военкомата к ответственности.
«Я думаю, очень скоро будет реакция», – отметила она.
Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru