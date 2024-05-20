СМИ: Украинские военкоматы изымают у граждан телефоны

Украинцы стали жаловаться на то, что сотрудники военкоматов изымают у них средства связи, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на юриста Надежду Шуляк.

На Украине назвали угрозу промышленности страны от мобилизации

По ее словам, подобные случаи произошли в Шевченковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки, который находится в Киеве. Украинские общественники и юристы пытаются привлечь сотрудников военкомата к ответственности.

«Я думаю, очень скоро будет реакция», – отметила она.

Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПризывникиВоенкоматыУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры