СМИ: Украинские военкоматы изымают у граждан телефоны

По ее словам, подобные случаи произошли в Шевченковском территориальном центре комплектования и социальной поддержки, который находится в Киеве. Украинские общественники и юристы пытаются привлечь сотрудников военкомата к ответственности.

«Я думаю, очень скоро будет реакция», – отметила она.

Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

