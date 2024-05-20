Летевший в одном вертолете с Раиси чиновник вышел на связь
20 мая 202400:35
Губернатор иранского Восточного Азербайджана аятолла Аль-Хашем, который летел в одном вертолёте вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел страны, вышел на связь, сообщает Mash.
Он сообщил, что слышит гул от машин и сирены скорой помощи. Он считается единственным выжившим после крушения вертолёта.
Ранее было установлено точное местоположение вертолета лидера Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru