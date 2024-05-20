Минобороны Великобритании: Лондон не хочет прямого столкновения с Россией

Британское правительство не намерено идти на прямой военный конфликт с Москвой, сообщил BBC министр обороны Грант Шэппс.

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«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией», — заявил он.

Глава военного ведомства на вопрос, почему Великобритания помогала Израилю перехватывать запущенные Ираном дроны и ракеты, но не оказывала подобной помощи Украине, отметил, что украинский конфликт и ситуация в еврейском государстве сильно отличаются.

Ранее Шэппс заявил, что Великобритания может передать Украине систему лазерного оружия DragonFire, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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