Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки

Прогноз Центробанка по ключевой ставке в 2025 году предусматривает как её повышение, так и понижение. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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По её словам, по сравнению с мартовским заседанием совета директоров «вероятность повышения ставки снизилась».

«Даже при снижении номинальной ключевой ставки... может сохраняться требуемая жёсткость денежно-кредитных условий», - заключила она.

Ранее совет директоров Центробанка РФ нп заседании 25 апреля принял решение не менять значение ключевой ставки и сохранить её на уровне 21% годовых, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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