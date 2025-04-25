Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки
Прогноз Центробанка по ключевой ставке в 2025 году предусматривает как её повышение, так и понижение. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, по сравнению с мартовским заседанием совета директоров «вероятность повышения ставки снизилась».
«Даже при снижении номинальной ключевой ставки... может сохраняться требуемая жёсткость денежно-кредитных условий», - заключила она.
Ранее совет директоров Центробанка РФ нп заседании 25 апреля принял решение не менять значение ключевой ставки и сохранить её на уровне 21% годовых, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru