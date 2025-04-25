Глава ЦБ сравнила высокую ключевую ставку для экономики с курсом приема лекарств
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку с лекарством, курс которого надо «довести до конца», приводит ее слова РБК.
На сегодняшнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% четвертый раз подряд.
Объясняя это решение регулятора, глава ЦБ отметила, что жёсткая кредитно-денежная политика и высокая ключевая ставка — это проверенное в разных странах и доказано эффективное средство борьбы с инфляцией.
Также она назвала ключевую ставку «рецептурным препаратом», курс которого надо «довести до конца», и отметила, что его «недостаточная дозировка может усугубить состояние пациента».
Ранее ЦБ заявил, что международные резервы России по состоянию на 18 апреля увеличились до до 681,3 млрд долларов, что является новым историческим максимумом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru