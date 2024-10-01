ЦБ: Число россиян с тремя и более кредитами выросло на 20% за год
Количество россиян с тремя и более кредитами увеличилось на 20% за год, достигнув 13,2 млн человек к 1 июня. Соответствующие данные следуют из обзора Центробанка РФ.
Отмечается, что доля таких заемщиков в розничном кредитном портфеле выросла с 46% до 51% за год. Их общая задолженность составила 19 трлн рублей при общем розничном портфеле в 37,2 трлн рублей.
Регулятор указал, что средняя задолженность заемщиков варьируется в зависимости от количества кредитов: 452 тысячи рублей для одного кредита, 795 тысяч рублей для двух и 1,4 млн рублей для трех и более.
Кроме того, рост закредитованности наблюдается и в сегменте микрофинансовых организаций. Доля заемщиков с двумя и более займами МФО увеличилась с 34,2% до 38,8% за год.
Ранее сообщалось, что Банк России совместно с Министерством цифрового развития работает над внедрением функции, которая позволит уведомлять граждан о новых кредитах, оформленных на их имя, через портал «Госуслуги». ЦБ предлагает ввести законодательные инициативы, обязывающие банки оперативно передавать информацию о клиентах в Бюро кредитных историй, что должно повысить уровень прозрачности в финансовых операциях и защитить граждан от мошенничества, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Глава Минобороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр»
- Еще двух кенгурят украли из «Парка птиц» в Калуге
- Порты Восточного побережья США перестали работать из-за забастовки
- СМИ: Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным
- Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом
- В Госдуме призвали запустить на российском ТВ больше семейных программ
- Смирнов: В Курской области сбили украинский беспилотник
- ЦБ: Число россиян с тремя и более кредитами выросло на 20% за год
- Глава Дагестана Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
- Госсекретарь Франции не исключил отправку войск на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru