ЦБ: Число россиян с тремя и более кредитами выросло на 20% за год

Регулятор указал, что средняя задолженность заемщиков варьируется в зависимости от количества кредитов: 452 тысячи рублей для одного кредита, 795 тысяч рублей для двух и 1,4 млн рублей для трех и более.

Кроме того, рост закредитованности наблюдается и в сегменте микрофинансовых организаций. Доля заемщиков с двумя и более займами МФО увеличилась с 34,2% до 38,8% за год.

Ранее сообщалось, что Банк России совместно с Министерством цифрового развития работает над внедрением функции, которая позволит уведомлять граждан о новых кредитах, оформленных на их имя, через портал «Госуслуги». ЦБ предлагает ввести законодательные инициативы, обязывающие банки оперативно передавать информацию о клиентах в Бюро кредитных историй, что должно повысить уровень прозрачности в финансовых операциях и защитить граждан от мошенничества, передает «Радиоточка НСН».

