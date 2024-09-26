Объем выданных автокредитов увеличился в два раза
За первые восемь месяцев текущего года общая сумма выданных автокредитов составила без малого 1,6 трлн рублей. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Это приблизительно вдвое больше, чем в январе-августе 2023 года. Данную тенденцию эксперты объяснили эффектом низкой базы из-за нехватки новых машин в прошлом году.
Больше всего автокредитов было выдано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Ростовской области.
По словам директора Национального бюро кредитных историй, Алексея Волкова, рост объема выдаваемых автокредитов стал проявляться после возобновления массовых поставок во втором полугодии прошлого года. Также на это влияют ожидания предстоящего роста цен из-за индексации утилизационного сбора и роста ставок.
Ранее сообщалось, что самым популярным автомобилем в России в ценовой категории до 3 млн рублей в 2024 году стал «китаец» Omoda C5 (средняя стоимость — 2,78 млн рублей).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru