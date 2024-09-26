Россияне смогут отслеживать кредиты через портал «Госуслуги»

Банк России совместно с Министерством цифрового развития работает над внедрением функции, которая позволит уведомлять граждан о новых кредитах, оформленных на их имя, через портал «Госуслуги». Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.

Набиуллина уточнила, что данная функция позволит россиянам отслеживать информацию о кредите через личный кабинет на портале.