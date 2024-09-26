Россияне смогут отслеживать кредиты через портал «Госуслуги»
Банк России совместно с Министерством цифрового развития работает над внедрением функции, которая позволит уведомлять граждан о новых кредитах, оформленных на их имя, через портал «Госуслуги». Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме.
Набиуллина уточнила, что данная функция позволит россиянам отслеживать информацию о кредите через личный кабинет на портале.
Она также добавила, что Центробанк предлагает ввести законодательные инициативы, обязывающие банки оперативно передавать информацию о клиентах в Бюро кредитных историй, что должно повысить уровень прозрачности в финансовых операциях и защитить граждан от мошенничества.
Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов ранее сообщил о новой схеме хищения средств у россиян. Мошенники выдают себя за сотрудников банка, призывая жертв обновить банковское приложение, иначе угрожают блокировкой счетов и карт. Они отправляют ссылку для скачивания, которая блокирует экран смартфона. Мошенники также начали представляться сотрудниками Госархива, утверждая, что на имя жертвы есть неполученные письма. Они предлагают получить их в МФЦ или «Почте России», просят сообщить проверочный код из СМС, что позволяет получить доступ к аккаунтам и выводить деньги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru