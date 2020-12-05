Трубоукладчик «Северного потока — 2» на немецком участке вышел из порта Висмар

Отмечается, что конечная точка маршрута судна не указана.

Ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) утром 5 декабря распространило навигационное предупреждение об использовании «Фортуны» на строительстве «Северного потока-2». Судно будет укладывать трубы южнее мелководного района Адлергрунд в Балтийском море с 5 по 31 декабря.

Известно, что второе предполагаемое для завершения проекта судно - трубоукладчик «Академик Черский» - находится в 150 км от порта Мукран, логистической базы проекта «Северный поток — 2».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, какой вред строительству газопровода могут нанести американские санкции.

«Но нюанс в том, что судно-трубоукладчик или судно снабжения, например, попадают под санкции только когда начинают работать. Но если судно начинает работать, то явно у них уже сделана и модернизация, и сертификаты все выданы, и так далее. А заранее ввести санкции никто не может, поскольку это было бы необоснованно. А когда уже начнут достраивать, то попадут в черные списки. Но такова жертва для достройки проекта. Россия вынуждена игнорировать американские санкции», - отметил Юшков.

