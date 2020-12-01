Германия разрешила укладку «Северного потока — 2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило о том, что укладка трубопровода «Северный поток - 2» в немецких водах согласована на декабрь. В настоящее время идет согласование заявки на продолжение работ в январе-апреле 2021 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.