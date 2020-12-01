Германия разрешила укладку «Северного потока — 2»
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщило о том, что укладка трубопровода «Северный поток - 2» в немецких водах согласована на декабрь. В настоящее время идет согласование заявки на продолжение работ в январе-апреле 2021 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регулятора.
Заместитель спикера BSH Мерле Мансфельд также подтвердила укладка трубопровода может возобновиться 5 декабря. Эти работы будет проводить судно «Академик Черский».
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН рассказал, что могущество украинских лоббистов по срыву строительства трубопровода «Северный поток - 2» переоценивать не стоит.
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