Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные системы глобального позиционирования морских судов.
По различным экспертным оценкам, предполагается, что краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» «Газпром» применит для завершения строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. По словам зампреда правления госкорпорации Елены Бурмистровой, проект завершен на 94 процента.
Напомним, работы по достройке «Северного потока-2» приостановлены в связи с введенными США санкция в отношении иностранных подрядных организаций, которые были заняты в реализации российского проекта.
«Академик Черский» вышел из российского порта Находка в феврале. Его курс остается неизвестным – судно указывает ближайший порт по курсу.
В агентстве предполагают, что трубоукладчик может двигаться к месту назначения в обход Африки, чтобы не пересекать Суэцкий канал и избежать проблемы с оплатой тарифа за его переход в связи с антироссийскими санкциями США.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, когда судно может приступить к достройке газопровода.
«Сроки очевидны. Если судно идет для работ на «Северном потоке-2». Официальных заявлений на этот счет никто не делал. «Газпром» лишь заявлял, что сможет достроить, конкретные названия судов не назывались. Хотя выбор судов не велик, их всего два, но, возможно, официальных заявлений по «Академику Черскому» не делалось, чтобы с ним ничего не случилось во время этого продолжительного перехода. Потому что в каких-то портах могут попытаться наложить ограничения на судно, поставить на карантин. А так официальных возможностей что-либо предпринимать против судна нет», - заявил эксперт.
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