«Академик Черский» на пути к Европе. Названы сроки завершения «Северного потока - 2»

Судну идти еще полтора месяца. Еще какое-то время на техническое обслуживание. Так что приступить к работе оно может ориентировочно в мае. Может, позже. Тогда закончить первую нитку «Северного потока-2» «Газпром» сможет до конца лета. И осенью сможет поставлять газ. Работы по второй нитке при благоприятном развитии событий будут завершены к ноябрю. Запустить ее в эксплуатацию можно будет в конце 2020-го либо самом начале 2021 года», - сказал эксперт.

По его словам, остановка проекта нанесла урон российскому монополисту. «Газпром» несет имиджевые потери. Потому что подается так, что проект сорвался. С другой стороны, когда проект будет закончен, это даст крайне положительный эффект. Что даже под давлением Соединенных Штатов смогли запустить очень сложный проект», - заметил Фролов.

Напомним, строительство «Северного потока-2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

