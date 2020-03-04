«Академик Черский» на пути к Европе. Названы сроки завершения «Северного потока - 2»
Замгендиректора Института национальной энергетики в интервью НСН рассказал, когда «Академик Черский» может приступить к достройке газопровода.
Судно «Академик Черский», способное завершить строительства газопровода «Северный поток-2», двигается в сторону египетского порта Суэц. Об этом, как пишет «Газета.ру», свидетельствуют данные мониторингового сервиса Vesselfinder.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН рассказал, когда судно может приступить к достройке газопровода.
«Сроки очевидны. Если судно идет для работ на «Северном потоке-2». Официальных заявлений на этот счет никто не делал. «Газпром» лишь заявлял, что сможет достроить, конкретные названия судов не назывались. Хотя выбор судов не велик, их всего два, но, возможно, официальных заявлений по «Академику Черскому» не делалось, чтобы с ним ничего не случилось во время этого продолжительного перехода. Потому что в каких-то портах могут попытаться наложить ограничения на судно, поставить на карантин. А так официальных возможностей что-либо предпринимать против судна нет.
Судну идти еще полтора месяца. Еще какое-то время на техническое обслуживание. Так что приступить к работе оно может ориентировочно в мае. Может, позже. Тогда закончить первую нитку «Северного потока-2» «Газпром» сможет до конца лета. И осенью сможет поставлять газ. Работы по второй нитке при благоприятном развитии событий будут завершены к ноябрю. Запустить ее в эксплуатацию можно будет в конце 2020-го либо самом начале 2021 года», - сказал эксперт.
По его словам, остановка проекта нанесла урон российскому монополисту. «Газпром» несет имиджевые потери. Потому что подается так, что проект сорвался. С другой стороны, когда проект будет закончен, это даст крайне положительный эффект. Что даже под давлением Соединенных Штатов смогли запустить очень сложный проект», - заметил Фролов.
Напомним, строительство «Северного потока-2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
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