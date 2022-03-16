«Деньги у России есть»: Финансист оценил ситуацию с выплатой госдолга
Россия должна провести выплаты по Еврооблигациям на 117 млн долларов 16 марта, если по каким-то причинам платежи не пройдут, то это может привести к техническому дефолту. Об этом заявил независимый финансовый аналитик Николай Подлевских в разговоре с «Вечерней Москвой».
«Средства на выполнение своих обязательств у России есть», - сказал Подлевских.
По его словам, на осуществление платежей может повлиять заморозка валютных резервов Банка России или же отказ инвесторов принимать деньги в рублях. Подлевских отметил, что если произойдет технический дефолт, то можно будет ожидать дальнейшее ослабление курса рубля.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Россия обязана провести переговоры об отсрочке по госдолгу из-за заморозки золотовалютных резервов. По его словам, также необходимо собрать встречу держателей государственных облигаций и предложить им компромиссное решение ситуации.
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