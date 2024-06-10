«Триллионные убытки»: Малый бизнес и ИП укорили за зарплату в конверте

Чаще всего «серую» зарплату все еще получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Минтруд впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан России — их насчитывается 9,6 млн, говорится в докладе ведомства. Государство поставило задачу снизить этот показатель на 30% к 2026 году. Чтобы это осуществить, планируется тщательнее следить за предприятиями, подающими признаки нарушений, а также стимулировать людей работать официально и индексировать пенсии работающим. При этом эксперты отмечают, что всё больше россиян предпочитают работать легально на фоне дефицита кадров. Кирьянов подчеркивает, что крупные предприятия сегодня почти полностью отошли от зарплат в конвертах.