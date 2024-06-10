«Триллионные убытки»: Малый бизнес и ИП укорили за зарплату в конверте
Убытки государства от неуплаты налогов занятых в теневом секторе граждан близки к триллионным значениям, рассказал НСН депутат Госдумы Артем Кирьянов.
Чаще всего «серую» зарплату все еще получают сотрудники малого бизнеса, или те, кто работает в регионах. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
Минтруд впервые оценил число занятых в теневом секторе граждан России — их насчитывается 9,6 млн, говорится в докладе ведомства. Государство поставило задачу снизить этот показатель на 30% к 2026 году. Чтобы это осуществить, планируется тщательнее следить за предприятиями, подающими признаки нарушений, а также стимулировать людей работать официально и индексировать пенсии работающим. При этом эксперты отмечают, что всё больше россиян предпочитают работать легально на фоне дефицита кадров. Кирьянов подчеркивает, что крупные предприятия сегодня почти полностью отошли от зарплат в конвертах.
«Крупный и средний бизнес уже практически закрыл этот вопрос с полными или частичными зарплатами в конвертах, поскольку их экономическая модель в этом не нуждается. Очень часто встречается ситуация, когда выплаты в конвертах происходят на уровне малого бизнеса или ИП, которые не хотят оформлять кого-либо в штат. Также разрез по зарплатам в конвертах есть в тех населенных пунктах, в которых ограниченное предложение на рынке труда. И есть еще работа вахтовым методом, когда формируют неформальные бригады. Зачастую эти работы оформляются наличными платежами без уплаты налогов и официальной регистрации работников», - отметил Кирьянов.
По его словам, убыток государства от таких схем составляет огромные суммы.
«Это сотни миллиардов ежегодно и цифра близка к триллионным значениям. Даже та статистика, которую сегодня дает Минтруд, она не окончательная», - подчеркнул он.
Вместе с тем Кирьянов отметил, что сегодня работа по пресечению «серых» выплат ведется очень активно.
«Сегодняшние изменения в налоговой сфере как раз и предполагают возможность для малого бизнеса не прибегать к каким-то ухищрениям, так как расширяются его возможности для роста в сторону среднего сегмента. Федеральная налоговая служба будет продолжать ликвидацию различных пробелов в законодательстве, которые позволяют уходить от налогов», - подытожил он.
Ранее стало известно, что в России весной увеличилось количество вакансий с зарплатными предложениями выше 100 тысяч рублей в 2,8 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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