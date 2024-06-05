Росстат заявил о росте реальных зарплат

В ведомстве отметили, что по сравнению с февралем текущего года реальные зарплаты в марте выросли на 11,4%. По итогам первого квартала 2024 года рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 11%.

В Росстате напомнили, что реальная заработная плата - это средняя начисленная зарплата, скорректированная на уровень инфляции.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, что в среднем россияне желают зарабатывать в месяц от 143 тысяч рублей, сообщает RT.

