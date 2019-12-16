Почему россияне тратят треть бюджета на еду
Экономисты в эфире НСН оценили уровень жизни россиян по тратам на продукты питания.
На продукты питания россияне в среднем расходуют третью часть своего бюджета (30,2%). Об этом говорится в исследовании РИА Новости. В тройку регионов, где жители тратят на еду меньше всего своих доходов, вошли Татарстан (21,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (23,1%) и Москва (24,5%). При этом жители Ингушетии оставляют в продуктовых магазинах большую часть своего семейного бюджета — 57,9%. Также много денег на еду уходит у жителей Дагестана — 53,8%. Свыше 40% доходов на еду тратят еще 10 регионов. Список составлен на основе статистики о расходах на питание среднестатистической семьи по данным за 2018 год.
Нормальной назвал в эфире НСН ситуацию, когда треть бюджета идет на покупку продуктов питания руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Однако у большинства россиян эта доля превышает половину доходов — и это уже вызывает настороженность.
«Если посмотреть на развитые экономики, там доля на еду значительно ниже, 10-15-20%. Но это не значит, что там экономическая ситуация лучше и люди живут лучше. У них огромные издержки на обслуживание недвижимости, огромные расходы на бензин – у них другая структура расходов. Там тоже, если мы говорим о США и Евросоюзе, произошел в расходах сдвиг в сторону питания. В случае России 30% расходов на еду – это не драматично. Но я боюсь, что в реальности люди тратят на питание порядка 50%. Дальше идет большая статья расходов на ЖКХ и транспорт. И совсем мало у них остается денег. Это главная проблема, на мой взгляд», — сказал экономист.
Чем лучше люди живут, тем меньшая доля в семейных расходах идет на еду, напомнил директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН.
«Есть общее правило: чем лучше живут люди, тем меньшую долю в семейных расходах составляют расходы на питание. Потому что появляются другие интересы. Когда люди переживают из-за роста цен на бензин, это означает, что они меньше беспокоятся по поводу цены хлеба. При этом сами они могут ощущать, что угодно и воспринимать реальность как угодно, это практически объективный показатель. Вместе с тем, в разных культурах разное отношение к еде, поэтому говорить, что есть стандартная норма для всего мира, неправильно. К тому же национальная специфика выражается и в высокой социальной дифференциации. У нас она очень высока, и понятно, что при средней заработной плате чуть выше 40 тысяч рублей основная часть людей в среднем получает 20-25 тысяч», — заметил Делягин.
Наибольшую статью расходов продукты питания составляют в бюджетах стран постсоветского пространства и государств Восточной Европы. Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга — всего 8,7%.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Совфеде рассказали, как догнать и перегнать Америку
- Ремонт или ипотека? Как в России решают проблему с аварийным жильем
- Россиян заманивают деньгами в новую систему накопительных пенсий
- Бежавшая из России биатлонистка рассказала о бесправии российских спортсменов
- Историк-расчленитель написал «письмо-исповедь»