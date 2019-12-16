Почему россияне тратят треть бюджета на еду

На продукты питания россияне в среднем расходуют третью часть своего бюджета (30,2%). Об этом говорится в исследовании РИА Новости. В тройку регионов, где жители тратят на еду меньше всего своих доходов, вошли Татарстан (21,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (23,1%) и Москва (24,5%). При этом жители Ингушетии оставляют в продуктовых магазинах большую часть своего семейного бюджета — 57,9%. Также много денег на еду уходит у жителей Дагестана — 53,8%. Свыше 40% доходов на еду тратят еще 10 регионов. Список составлен на основе статистики о расходах на питание среднестатистической семьи по данным за 2018 год.

Нормальной назвал в эфире НСН ситуацию, когда треть бюджета идет на покупку продуктов питания руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Однако у большинства россиян эта доля превышает половину доходов — и это уже вызывает настороженность.

«Если посмотреть на развитые экономики, там доля на еду значительно ниже, 10-15-20%. Но это не значит, что там экономическая ситуация лучше и люди живут лучше. У них огромные издержки на обслуживание недвижимости, огромные расходы на бензин – у них другая структура расходов. Там тоже, если мы говорим о США и Евросоюзе, произошел в расходах сдвиг в сторону питания. В случае России 30% расходов на еду – это не драматично. Но я боюсь, что в реальности люди тратят на питание порядка 50%. Дальше идет большая статья расходов на ЖКХ и транспорт. И совсем мало у них остается денег. Это главная проблема, на мой взгляд», — сказал экономист.

Чем лучше люди живут, тем меньшая доля в семейных расходах идет на еду, напомнил директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН.