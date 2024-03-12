Требуют качество: Почему госсектор не закупает отечественную электронику
В России проблемы с производством отечественных серверов и раций, все комплектующие поставляются из-за границы, отметил в эфире НСН Герман Клименко.
Госсектор не проводит тендеры на закупку отечественной электроники, так как хочет обеспечить надежную и понятную работу оборудования, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что российские производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность ограничить госкомпании в закупках иностранной электроники. Согласно данным, сейчас госсектор зачастую обходит требование правила «второй лишний», проводя тендеры не на закупку оборудования, а лишь на его установку, при этом монтируя зарубежную технику. Клименко объяснил такой подход.
«Нельзя сказать, что госсектор не хочет закупать российскую электронику. Например, есть отечественные сервера, там должен быть процессор "Эльбрус". Мы знаем, что производства "Эльбрусов" нет, поэтому где-то берут модельные процессоры и показывают: "Видите, сервер работает, теперь давайте, так как плата позволяет одновременно эксплуатировать и "Эльбрус", и Intel, временно ставить Intel"… Кому это понравится? Поэтому желание покупателей – это обеспечить надежную работу и, по крайней мере, понятную. Борются, пытаются, такой взаимный конфликт с двух сторон. По закону нужно иметь отечественную историю, а на практике пытаются все дружно договариваться», – сказал Клименко.
Он отметил, что в России большие проблемы с производством отечественных серверов и раций.
«Например, отечественные сервера – это достаточно странное явление, но, тем не менее, такое определение есть… Какие-то микросхемы есть, заводы производят, хотя, объективно говоря, нашего отечественного там несколько процентов. Также рации: сюда привозятся комплектующие и здесь собираются практически полностью. Опять же, запчасти китайские... Где-то возникают скандалы, когда в телевизор вставляют отечественную схему, она сама по себе не работает, но выполняет условие "одна отечественная микросхема"», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков рассказал НСН, что бизнес хочет изменить балльную систему Реестра российской электроники, чтобы отсечь конкурентов, имеющих продукцию с меньшими компонентами российского производства, передает «Радиоточка НСН».
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