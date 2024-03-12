Требуют качество: Почему госсектор не закупает отечественную электронику

В России проблемы с производством отечественных серверов и раций, все комплектующие поставляются из-за границы, отметил в эфире НСН Герман Клименко. 

Госсектор не проводит тендеры на закупку отечественной электроники, так как хочет обеспечить надежную и понятную работу оборудования, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что российские производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность ограничить госкомпании в закупках иностранной электроники. Согласно данным, сейчас госсектор зачастую обходит требование правила «второй лишний», проводя тендеры не на закупку оборудования, а лишь на его установку, при этом монтируя зарубежную технику. Клименко объяснил такой подход.

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«Нельзя сказать, что госсектор не хочет закупать российскую электронику. Например, есть отечественные сервера, там должен быть процессор "Эльбрус". Мы знаем, что производства "Эльбрусов" нет, поэтому где-то берут модельные процессоры и показывают: "Видите, сервер работает, теперь давайте, так как плата позволяет одновременно эксплуатировать и "Эльбрус", и Intel, временно ставить Intel"… Кому это понравится? Поэтому желание покупателей – это обеспечить надежную работу и, по крайней мере, понятную. Борются, пытаются, такой взаимный конфликт с двух сторон. По закону нужно иметь отечественную историю, а на практике пытаются все дружно договариваться», – сказал Клименко.

Он отметил, что в России большие проблемы с производством отечественных серверов и раций.

«Например, отечественные сервера – это достаточно странное явление, но, тем не менее, такое определение есть… Какие-то микросхемы есть, заводы производят, хотя, объективно говоря, нашего отечественного там несколько процентов. Также рации: сюда привозятся комплектующие и здесь собираются практически полностью. Опять же, запчасти китайские... Где-то возникают скандалы, когда в телевизор вставляют отечественную схему, она сама по себе не работает, но выполняет условие "одна отечественная микросхема"», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков рассказал НСН, что бизнес хочет изменить балльную систему Реестра российской электроники, чтобы отсечь конкурентов, имеющих продукцию с меньшими компонентами российского производства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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