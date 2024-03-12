Требуют качество: Почему госсектор не закупает отечественную электронику

Госсектор не проводит тендеры на закупку отечественной электроники, так как хочет обеспечить надежную и понятную работу оборудования, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что российские производители электроники обсуждают с Минпромторгом возможность ограничить госкомпании в закупках иностранной электроники. Согласно данным, сейчас госсектор зачастую обходит требование правила «второй лишний», проводя тендеры не на закупку оборудования, а лишь на его установку, при этом монтируя зарубежную технику. Клименко объяснил такой подход.