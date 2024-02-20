«Закрыть рынок»: Зачем бизнес хочет изменить правила признания техники отечественной
Крупные российские компании электроники хотят отлучить своих конкурентов от «жирного куска» прибыли с госзакупок, отметил Максим Третьяков.
Бизнес хочет изменить балльную систему Реестра российской электроники, чтобы отсечь конкурентов, имеющих продукцию с меньшими компонентами российского производства, объяснил вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что консорциум «Вычислительная техника» предлагает изменить балльную систему Реестра российской электроники. Так, консорциум предлагает начислять почти максимальные 20 баллов российской электронике за использование в ней отечественных жестких дисков, печатных плат питания, RFID-модулей и ряда других компонентов. Пока самое большое количество баллов можно получить за процессор российского производства, он «стоит» 50 баллов. Третьяков отметил, что предложение консорциума является инструментом конкурентной борьбы между российскими компаниями.
«В ходе конкурентной борьбы балл ставится таким образом, чтобы продукция, которая импортируется, точно не попала в реестр российской. Она, естественно, не попадет, просто есть разный уровень локализации… Те, кто добивается большего уровня локализации, через балльную систему как бы закрывают рынок тем, кто не добился такого уровня локализации. Для правительства это абсолютно выгодная история, потому что ты в обмен на попадание в реестр и набор нужного количества баллов получаешь огромный рынок продаж. Это конкуренция между уровнями локализаций. Те, кто выигрывают в этом уровне, закрывают рынок для тех, кто проигрывает. Это не очень важно, сколько баллов, 20-25… Обычно внятные игроки ставят баллы так, чтобы у них был максимальный, а те, кто не имеет соответствующих комплектующих, не попадали в этот реестр и были бы отлучены от этого жирного куска», - сказал Третьяков.
Он отметил, что российские компании электроники ведут конкурентную борьбу за закупки от государства и крупных предприятий.
«В настоящее время существенную долю бизнеса составляют закупки либо государства, либо крупных корпораций с госучастием. Если вы набираете нужное количество баллов, вы входите в этот реестр, то есть ваши (товары – ред. НСН) обязаны закупать. Поэтому, естественно, отечественные производители стараются балльную систему составить таким образом, чтобы товар, который собран из отчасти импортных деталей, не мог считаться российским», - резюмировал собеседник НСН.
В 2022 году правительство РФ решило ввести балльную систему оценки уровня локализации производства радиоэлектроники, включая компьютеры и печатные платы. Период для перехода на новую систему действовал до 31 марта 2023 года. Балльная система учитывает «вес» технологических операций в процессе создания устройств и позволяет ввести их двухуровневую оценку при проведении госзакупок с учетом страны происхождения процессоров, напоминает «Радиоточка НСН».
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