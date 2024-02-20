«Закрыть рынок»: Зачем бизнес хочет изменить правила признания техники отечественной

Бизнес хочет изменить балльную систему Реестра российской электроники, чтобы отсечь конкурентов, имеющих продукцию с меньшими компонентами российского производства, объяснил вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что консорциум «Вычислительная техника» предлагает изменить балльную систему Реестра российской электроники. Так, консорциум предлагает начислять почти максимальные 20 баллов российской электронике за использование в ней отечественных жестких дисков, печатных плат питания, RFID-модулей и ряда других компонентов. Пока самое большое количество баллов можно получить за процессор российского производства, он «стоит» 50 баллов. Третьяков отметил, что предложение консорциума является инструментом конкурентной борьбы между российскими компаниями.